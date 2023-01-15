الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى بمختلف محاورها الأحد، 15 يناير 2023 02:18 م لقاء الرئيس السيسى بوزير التعليم كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي التعليم الاساسي التعليم عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام لتنمية شبه جزيرة سيناء السبت، 14 يناير 2023 04:36 م الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على استمرار الشراكة والتعاون المثمر مع الصين الأحد، 15 يناير 2023 02:04 م الصين تؤكد تواصل دعمها لمصر فى جهود التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الأحد، 15 يناير 2023 02:09 م الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية الصين تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.. يؤكد على المسار الممتد من التنسيق النموذجي بين الجانبين فى شتى المجالات..وتشين جانج: ندعم مصر فى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب الأحد، 15 يناير 2023 02:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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