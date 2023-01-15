إنشاء محاور جديدة وتمهيد الطرق وإزالة تعديات بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ، أعمال إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووقف أعمال البناء المخالف، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور وكباري جديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ للمشروعات القائمة بالمدن والقرى، لتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التطوير والتوسعة لمدخل المدينة طريق دسوق بسيون ورفع كفاءة المدخل تزامنا مع إعادة التطوير، وإنشاء محور مرورى جديد فى إطار إستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتحقيقا للسيولة المرورية وبدء أعمال تركيب البلدورات وصب القواعد الخرسانية.

وتفقد عبدالستار، سير العمل بالأعمال التمهيدية والقرمة بشارع الدلتا القديم والشوارع الفرعية بالمستعمرة لوضع طبقة السن و الرصف ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023 واعمال الفرمة بشارع الدلتا القديمة والشوارع الفرعية بالمستعمرة وسحب عينة الفرمه وإرسالها للمعمل في مديرية الطرق بكفر الشيخ ، والكشف على بيارات الصرف الصحي وغرف المياه استعدادات للرصف وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق ، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية ، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال إنشاء المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الشوارع وعمل سور تجميلي على حديقة الطفل بوسط المدينة، ونقل أعمدة الكهرباء بمحازة التخطيط الجديد للشوارع والميادين ، تمهيدا في إنشاء كوبري موازي للصحارة وعمل محاور مرورية جديدة وازدواج الطريق مع تحديد الاتجاه المعاكس لشارع البحر وشارع العاشر من رمضان وتطوير الميادين طبقا لما تم عرضه وتصميم جهاز التنسيق الحضاري بالمحافظة لربط الأعمال بتطوير ميدان المسلة القديم ازدواج الشارع وتحديد مسارات جديدة للقضاء على الزحام المروري بمدخل المدينة

وتابع أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، على فك شدة خشبية لمبنى مخالف فى المهد بقرية المساكين بالزهراء وتحرير محضر لصاحب المبنى والمقاول القائم بالأعمال، موجهاً بتكثيف الحملات لرصد مخالفات البناء والتصدي لها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع سليم أبو شريف،رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرفع المساحي لعمل ميزانيه شبكيه لمناسيب الشوارع من وحده المتغيرات الجيومكانية بالمحافظة تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.