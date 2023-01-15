إقبال من المواطنين على شراء السلع بأسعار مخفضة من معرض أهلا رمضان فيصل.. صور

كتب مدحت وهبة

شهد معرض "أهلا رمضان " بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين مساء اليوم ل شراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم ومنتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لـ 30 % في ظل مشاركة 11 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بجانب مشاركة العديد من الشركات والوزارات الأخرى .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مساء اليوم، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.