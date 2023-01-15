إزالة 6 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية للدور الأول علوي، بمنطقة البهتيني وتمت إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم بإزالة فورية لمحاولة بناء بالتعدي على أراضى الدولة بمنطقة الصاروخين، على مساحة 12×8 متر بقرية أبوصوير البلد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة لمنزل مبنى بدون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبًا، وذلك بمنطقة الطريق الصحراوي.
وتمت الإزالة فور رصد المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقامت الوحدة المحلية لقرية الهويس التابعة لمركز ومدينة فايد بإزالة فورية لسور مخالف بطول 6 متر وارتفاع 2 متر بدون ترخيص وذلك في عزبة العاشر من رمضان.
وتمت الإزالة بالكامل بواسطة المواطن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
و قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية على مساحة 150متر تقريبًا، للبناء بدون ترخيص وذلك بمنطقة الكوبري.
وتمت الإزالة الفورية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
و رصدت التغيرات المكانية مخالفة بناء في مركز ومدينة القنطرة غرب.
حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لعدد 2 غرفة بالطوب الأحمر على مساحة 4×8 متر تقريبًا، وذلك على سطح الدور الأول علوى لأحد المنازل بالقرية في منطقة عبد الجواد.
وتمت الإزالة الفورية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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