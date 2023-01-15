إزالة 6 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية للدور الأول علوي، بمنطقة البهتيني وتمت إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم بإزالة فورية لمحاولة بناء بالتعدي على أراضى الدولة بمنطقة الصاروخين، على مساحة 12×8 متر بقرية أبوصوير البلد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة لمنزل مبنى بدون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبًا، وذلك بمنطقة الطريق الصحراوي.

وتمت الإزالة فور رصد المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.