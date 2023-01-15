أسماء ضحايا انهيار كتلة حجرية على صيادين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، بعد أن لقى شخص مصرعه وأصيب آخر خلال الحادث، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى والمشرحة.

ولقى "محمود مصطفى النحاس"، 45 سنة، من محافظة الأقصر مصرعه، فى الحادث، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، بينما أصيب "شعبان محمد أبو المكارم" 44 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، وجارى نقله إلى مستشفى أبو سمبل الدولى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بأسوان، تلقت بلاغاً بوقوع حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انهيار كتلة حجرية على مخيمات الصيادين بمنطقة توشكى مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجارى نقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.