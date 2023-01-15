الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة... التعليم تعلن رابط تحميل امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الأحد، 15 يناير 2023 12:00 ص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج تعرف على شروط وأوراق التعيين بوظائف الخط الثالث للمترو.. إنفوجراف التعليم تشكل لجنة للتحقيق فى تعطل إجراءات امتحان الطلبة المصريين بالخارج مفتى الجمهورية: الشريعة ليست عقبة أمام أى تقدم وإنجاز بل تشجع كل تطور وزير التعليم: تحميل امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج على المنصة pdf التعليم تعلن رابط تحميل امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج تموين القاهرة: كل السلع متاحة فى معارض "أهلا رمضان" والمخزون الاستراتيجى يكفى صندوق تحيا مصر: توفير أكثر من 12 ألف سكن بديل للأسر الأولى بالرعاية الأرصاد: الأمطار ستمتد من مطروح للقاهرة الكبرى الإثنين المقبل وظائف جديدة.. اعرف شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من دفعة 2022 التعليم: لا تسريب بامتحان العربى وما تم تداوله أوراق طلاب خرجوا بعد نصف المدة فتوى توضح حكم إخراج الزكاة والصدقات لدعم اقتصاد الدولة.. اعرف الإجابة نفحات شهر رمضان.. الأوقاف تعلن إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الحسين يوميا التعليم تقرر مد فترة امتحانات الطلبة المصريين بالخارج لـ6 مساء بتوقيت كل دولة التعليم تقرر إتاحة امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" حتى 8 مساء طوال فترة الاختبارات القمر يقترن بنجم السماك فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بعد منتصف الليل غدا شبورة على الطرق وأمطار على الإسكندرية والصغرى بالقاهرة 11 درجة التضامن تزف بشرى سارة بصرف معاش للأطفال الأيتام.. اقرأ التفاصيل الأرصاد: تراجع حدة الأمطار بالمحافظات وفرص سقوطها قائمة على السواحل أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 (إنفوجراف) انطلاق امتحانات السادس الابتدائى بالجيزة غدا والمديرية توجه تعليمات للمدارس امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى.. اذكر جمع كلمة "أبطح" غدا.. انطلاق امتحانات نصف العام لأولى ثانوى بالجيزة خليك واعى.. لا إيقاف لبطاقات التموين بسبب عدم استقبال رسالة الصرف (إنفوجراف) غدا.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى فيصل بحضور رئيس الوزراء تحصين حيوانات حديقة الجيزة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة الصحة تناقش خطة مواجهة فيروس نقص المناعة المكتسب صرف معاش للأطفال الأيتام.. اعرف الشروط أين تذهب مياه السيول التى تحصدها منشات الحماية؟ مدرسة البكالوريا بالشيخ زايد تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسي المقبل 1 فبراير بتخفيضات تصل لـ50%.. تجهيز 101 باكية بيعية بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل اهلا رمضان اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخر الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج فى قلب عملية التنمية السبت، 14 يناير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. 5.1 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة حتى نهاية 2022 الجمعة، 13 يناير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن بضائع بـ1.5 مليار دولار من 1 لـ10 يناير الجارى الخميس، 12 يناير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأنفاق تعلن عن وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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