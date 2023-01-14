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"ن س ر- 8" أحدث لوحات المرور المميزة المعلن التزايد عليها إلكترونياً

السبت، 14 يناير 2023 11:01 م
"ن س ر- 8" أحدث لوحات المرور المميزة المعلن التزايد عليها إلكترونياً اللوحة المعدنية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة، على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية، مع تحديد أيام لغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على لوحة تحمل رقم، (ن س ر- 8)، وقيمتها 425 ألف جنيه، وتاريخ انتهاء المزايدة عليها 16 يناير الجارى.
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
 

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