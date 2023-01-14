مدير المجلس الأطلسى: يجب تجنب الاختيار الخاطئ بين الطاقة الآمنة والانتقال المستدام

رسالة أبوظبي- شعبان هدية

أكد فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، أن العام الجاري 2023 يشهد استمرار التغيرات التحويلية، والعمل الدولي المشترك من أجل انتقال مستدام للطاقة، وذلك مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام.

وأوضح كيمب في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي، الذي ينظمه المجلس الأطلسي، في أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أنه في خضم الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية يجب أن نتوخى الحذر لتجنب الاختيار الخاطئ بين الطاقة الآمنة والميسورة التكلفة والانتقال المستدام نظرًا لكون أزمة الطاقة الجيوسياسية الحالية تجبرنا على التفكير بجدية في حوار الطاقة وفي مسارات الوصول إلى صافي الصفر.

وقال كيمب، إننا نتطلع جميعًا إلى فرصة دولة الإمارات خلال استضافتها مؤتمر الأطراف COP28 ، لتقديم هذه الأفكار حول انتقال شامل وموثوق للطاقة، والذي سيكون في قلب مساعي المجتمع العالمي لمواجهة تحديات التغير المناخ بشكل واقعي وفعال.

ويركز منتدى الطاقة العالمي 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل من أجل المناخ وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية.

ويحظى المنتدى هذا العام بأهمية خاصة حيث تشغل القضايا الحرجة المتعلّقة باستراتيجيات المناخ والطاقة صدارة الاهتمام خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري.

حضر الجلسة الافتتاحية وجون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأمريكي السابق، ود.سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28 " ، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والمهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي و فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي وعدد من المسؤولين وقادة قطاع الطاقة والمناخ حول العالم.

وركز المشاركون في المنتدى على القضايا الحرجة المتعلّقة باستراتيجيات المناخ والطاقة خاصة مع استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" بنهاية العام الجاري كما ناقش المشاركون أهم تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، في ظلّ تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية على خطط تحوّل الطاقة.

يأتي عقد منتدى الطاقة العالمي يأتي الآن في أكثر الأوقات ملاءمة لإطلاق حوار صريح حول أفضل السبل المتاحة للوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع الجهود المبذولة حول العالم للحدّ من تداعيات الأزمات الجيوسياسية والمساعي الهادفة لتجنب أزمة مالية عالمية.

ويعتمد منتدى الطاقة العالمي 2023 على زخم المشاركة الناجحة التي شهدتها دورته السابقة؛ حيث يشهد هذا العام لقاءات تواصل وحلقات نقاش وورش للعمل.