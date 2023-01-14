اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 03:13 م
أكرم القصاص
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طفرة صادرات.. أعلى 10 دول استوردت من مصر فى أول 10 أشهر من 2022 (إنفوجراف)

السبت، 14 يناير 2023 02:39 م
طفرة صادرات.. أعلى 10 دول استوردت من مصر فى أول 10 أشهر من 2022 (إنفوجراف) أعلى عشر دول استيراداً من مصر

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.
 
أعلى 10 دول استيرادا من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022
أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 
 
1. إسبانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
 
2. تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
 
3. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
 
4. أمريكا بقيمة 2 مليار دولار.
 
5. السعودية بقيمة 2 مليار دولار.
 
6. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.
 
7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار.
 
8. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
 
9. الصين بقيمة 1.6 مليار دولار.
 
10. الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

الصادرات المصرية

صادرات مصر

الإحصاء

صادرات مصر للعالم



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