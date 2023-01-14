ضبط 7 أطنان أرز أبيض ودقيق لحجبها عن التداول بحملة تموينية بشبرا الخيمة وقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وكذلك ضبط المتلاعبين بأسعار السلع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أرز أبيض، بحوزة المدير المسؤول عن مركز تعبئة للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بائرة قسم شرطة قليوب، لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول بغرض بيعها بالسوق السوداء بأكثر من السعر الرسمي، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن دقيق أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي بشبرا الخيمة، بدون ترخيص، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بسعر أعلى من السعر الرسمي والمحدد من قبل الدولة للاستفادة من فارق السعر لتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.