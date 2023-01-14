ضبط 1020 قضية تموينية فى حملت أمنية بأنحاء الجمهورية

كتب أحمد حسنى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1020) قضية تموينية متنوعة، من بينها:-

وتم ضبط (4) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (28,150 طن أرز أبيض "عينى")، قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (2,745 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (6,225 طن أرز شعير "عينى")، وضبط قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (134,873 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط قضية حجب " أعلاف" بمضبوطات بلغت (طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط (3) قضايا غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (13,200 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (4) قضايا غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (50,750 طن أعلاف حيوانية "عينى").

كما تم ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (17,623 طن دقيق أبيض "عينى" - 82,871 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة") ، وكذا ضبط (300) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (1,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 3,717 طن "سكر - مكرونة" – 109 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (377) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (3 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى"- 108 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 104 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 162 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 400 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

وضبط (9) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,660طن سكر تموينى "عينى" - 5800 لتر مواد بترولية "عينى" – 300 عبوة "زيت تموينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (295,114 طن "مستندى – عينى") أبرزها (5,100 طن دقيق بلدى "مستندى" - 400 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 19,373 طن دقيق أبيض "عينى" – 30,895 طن أرز أبيض "عينى" - 6,225 طن أرز شعير "عينى" - 134,873 طن أرز شعير "مستندى" - 86,588 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 11,660 طن سكر تموينى "عينى" - 5800 لتر مواد بترولية "عينى" - 300 عبوة "زيت تموينى" – 109 عبوة سجائر - 64,950 طن أعلاف حيوانية "عينى") كان أبرزها الآتى:

ضبط (صاحب مخزن سلع غذائية – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (7,75 طن أرز أبيض "عينى" – 20,22 طن سكر – 12,4 طن دقيق أبيض "عينى") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة كفر الشيخ)، وبحوزته كمية قدرها (2,25 طن أرز أبيض "عينى") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج)، لتصرفه فى كمية قدرها (5 طن دقيق بلدى مدعم) للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الشرقية)، وبحوزته كمية قدرها (2 طن "سكر - مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (30) قضية بمضبوطات بلغت (141,098 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

ضبط (مالك محل مجمدات – بمحافظة سوهاج)، وبحوزته كمية قدرها (2,073 كيلو جرام "مقطعات دواجن - مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء – بمحافظة الشرقية)،وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أسمنت") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة الشرقية)، وبحوزته كمية قدرها (2 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"،عن ضبط (13) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (288 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع.