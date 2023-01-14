وأوضحت السفارة الجزائرية لدى روما - في بيان - أن سفيرها عبد الكريم طواهرية بحث مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إيتوري سيكوي، تحضيرات هذه الزيارة الرسمية التي من المقرر تشهد توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات.



وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى مختلف ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.



وبحسب السفارة الجزائرية بروما، سيقوم رئيس الجمعية الإيطالية لصناعة وتجهيز السيارات، باولو سكودييري بزيارة إلى الجزائر، بداية من الأسبوع المقبل، لبحث تجسيد عدة مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة، من بينها الطاقة وصناعة قطع الغيار.



كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد التقى برئيسة الوزراء الإيطالية لأول مرة بعد تعيينها على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.



وأجرى تبون محادثات مع ميلوني في لقاء حضره عن الجانب الجزائري عدد من الوزراء يتقدمهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة.