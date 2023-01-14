رفع تصنيف جامعة المنوفية دولياً والنهوض بالبحث العلمي أولويات المرحلة

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على التزام الجامعة بخطة الدولة للنهوض بالتعليم العالى والاهتمام بالبحث العلمى وفق رؤية إستراتيجية التعليم 2030.

وأشار القاصد إلى أن خطته لتطوير الجامعة تتضمن إنشاء وحدة التصنيفات الدولية تهدف إلى وضع جامعة المنوفية فى مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمى للجامعة.

كما أعلن رئيس الجامعة عن عزمه إنشاء مكتب للعلاقات الدولية " International Relation Office " لرعاية المبتعثين والطلاب الوافدين يساهم فى تفعيل وتنشيط التبادل العلمى بين الجامعة والدول المتقدمة فى كافة المجالات كما يساعد فى جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابى، إلى جانب رعايتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم وتذليل كافة العقبات التى تواجه هؤلاء الطلاب، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموجودة بين الجامعة والهيئات الدولية وعقد اتفاقيات جديدة.