تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع وتحرير 67 مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفيرها، ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 67 محضراً متنوعاً.

قاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع تفتيش ومتابعة الاغذية بكفر الشيخ، و تموين مطوبس على الاسواق، وضبط الاسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ،واعلان الاسعار في القائمة المعلنة،وتم ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الادمي، وجرى تحرير 4 محاضر متنوعة.

وتابع جمال يونس ، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض ،وأسفرت الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، عن تحرير 5 مخالفات متنوعة.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر متنوعة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، ،والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

أشرف المهندس محمد سعيدحامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر ،وأسفرت الجهود عن تحرير 3 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بغرب وشرق العاصمة، وعدد من القرى، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر متنوعة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع أحمد عيسى، المشرف على مركز ومدينة بلطيم ، الحملات التموينية المكثفة من على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة ، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر للمخالفين.

وقاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والمحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة للمخالفين.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين والتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري،وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وتابع على سلامة ، رئيس مدينة ميسر ،حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمدينة، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر منوعة للمخالفين.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة ، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد صلاحية اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

قاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية مفاجئة على المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، والمخابز وتمكنت الحملة من تحرير 11 مخالفة متنوعة.