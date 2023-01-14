اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 09:25 م
أكرم القصاص
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تعرف على قائمة أكبر 10 دول استيرادا من مصر في 10 أشهر

السبت، 14 يناير 2023 09:00 م
تعرف على قائمة أكبر 10 دول استيرادا من مصر في 10 أشهر صادرات ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر 10 دول استقبلت صادرات مصرية في العشرة أشهر الأولى من عام 2022. 
 

وجاء ترتيب الدول العشر وفقا لما يلي:

1. إسبانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
 
2. تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
 
3. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
 
4. أمريكا بقيمة 2 مليار دولار.
 
5. السعودية بقيمة 2 مليار دولار.
 
6. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.
 
7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار.
 
8. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
 
9. الصين بقيمة 1.6 مليار دولار.
 
10. الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
 
وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.

الصادرات المصرية

صادرات مصر

جهاز الإحصاء

الإحصاء



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