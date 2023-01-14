المشدد 3 سنوات لموظف حرض على ارتكاب جرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي، حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على أحد المتهمين في قضية (التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي)، والمتهم فيها أحد الموظفين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه كان ذلك علانية، عبر الحساب الإلكتروني للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن نشر على حسابه عبارات تدعو لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية بطريق مباشر وغير مباشر.

وتابعت، أن المتهم دون ونشر عبر حسابين إلكترونيين تابعين له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبارات من شأنها تحريض مطالعي حسابه على ارتكاب الجرائم الإرهابية وكذا نشره لمنشورات وصور وبيانات تتضمن أفكارها ومحتواها لاستخدام القوة والعنف ضد الدولة ومؤسساتها على النحو المبين بالتحقيقات.