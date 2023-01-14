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القاهرة الإخبارية : مقتل 2 وإصابة 27 في قصف روسي على دنيبرو

السبت، 14 يناير 2023 06:12 م
القاهرة الإخبارية : مقتل 2 وإصابة 27 في قصف روسي على دنيبرو اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 2 وإصابة 27 فى قصف روسي على دنيبرو.

 

وفى وقت سابق قال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن القوات الروسية استهدفت فجر اليوم السبت، المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية فى مدينة زابوروجيا 8 مرات.

 

وأفاد روجوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات فى المركز الإقليمى لمدينة زابوروجيا الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية فى الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.

 

وأضاف أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية التى تستخدمها القوات الأوكرانية للهجوم.

 

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها طورت هجومها على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول بنجاح، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الأوكرانية خسرت أراضى دونيتسك أكثر من 70 قتيلا ودبابة وعددا من المصفحات خلال يوم.

 

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 5 مجموعات أوكرانية على 3 محاور، ليبلغ إجمالى خسائر أوكرانيا 30 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) و50 جنديا على محور كراسنى ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا آخر على محور جنوب دونيتسك.


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