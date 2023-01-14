الزراعة: أساليب الزراعة الحديثة ستعطى من 50 إلى 60 طن قصب سكر للفدان

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تطبق استراتيجية للتحول إلى الري الحديث في مزارع قصب السكر، موضحا أن هناك جهود كبيرة تبذل من الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعى .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أن الوزارة تعمل على تطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه والوصول لأقصى استفادة منها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مشروعات كثيرة يتم تنفيذها في هذا الإطار وعلى رأسها مشروعات الأرز الذى يستخدم كميات مياه أقل ، متابعا: "نساعد في تدبير أساليب جديدة لزراعة قصب السكر وعلى رأسها التحول منن طريقة الزراعة التقليدية لطريقة شتلات، وهذا يجعل الفدان يعطى 50 و60 طن للفدان وبالتالي ضاعفنا إنتاجية المزارع".