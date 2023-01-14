الداخلية تضبط 557 عنصرا شديد الخطورة بحملات أمنية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط 90 متهما، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 557 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ – السويس- القليوبية - قنا - المنوفية - الشرقية - جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - المنيا – الأقصر - سوهاج – أسوان - مطروح - البحر الأحمر - الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة - الفيوم) ، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.