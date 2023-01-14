اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تضبط 557 عنصرا شديد الخطورة بحملات أمنية.. فيديو

السبت، 14 يناير 2023 07:31 م
الداخلية تضبط 557 عنصرا شديد الخطورة بحملات أمنية.. فيديو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط 90 متهما، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).
 
وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 557 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ – السويس- القليوبية - قنا - المنوفية - الشرقية - جنوب سيناء  – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - المنيا – الأقصر - سوهاج – أسوان - مطروح - البحر الأحمر - الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة - الفيوم) ، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 

الداخلية

حملات امنيه

حوادث

جهود الداخلية



الموضوعات المتعلقة

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 3 آلاف آخرين خلال شهر.. فيديو

الأحد، 01 يناير 2023 05:01 م

ضبط 308 عناصر شديدة الخطورة فى حملات أمنية مكبرة بالجمهورية

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 07:00 ص

ضبط 3 آلاف عنصر شديد الخطورة فى حملات أمنية خلال شهر

الخميس، 17 نوفمبر 2022 05:00 ص

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. الداخلية تشن حملات موسعة.. الوزارة: تحريز 37 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات.. والقبض على عصابة مافيا الأراضى.. وضبط تشكيل التنقيب عن الآثار.. وسقوط 776 عنصرا شديد الخطورة

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة