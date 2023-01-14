جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية الصومالي الدكتور علمي محمود نور، ونائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، ووزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي الصومالي محمد علي حغا، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وقال وزير المالية الصومالي إن حكومة بلاده بذلت جهودا كبيرة في تعقب المشبوهين.



من جانبه، أشار نائب وزير الإعلام الصومالي إلى أن الحكومة نجحت في حجب 250 حسابا بنكيا، حيث تم حظر 70 رقما هاتفيا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية للحصول على أموال غير مشروعة من الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن سبب الاغلاق جاء نتيجة تقديم معلومات من 3000 مواطن صومالي بشأن بعض الحسابات البنكية المحسوبة على الخلايا الإرهابية.

وطالب وزيرا "المالية" و"الأمن الداخلي" الصوماليين، الشعب الصومالي بالإبلاغ عن الإرهابيين الذين يختبئون في أوساط المجتمع، حيث سيتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.



الجدير بالذكر أن المليشيات الإرهابية انهزمت أمام الجيش الصومالي في قتالها لدى جميع المناطق بجنوب ووسط البلاد، وأطلق الرئيس حسن شيخ محمود، اليوم، حملة تطهير بحق الخلايا الإرهابية النائمة في العاصمة مقديشيو والمناطق المحررة من أيدي المتمردين.