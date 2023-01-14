اليوم السابع
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الجيش الصومالي يستعيد منطقة "عيل هُور" وسط البلاد

السبت، 14 يناير 2023 01:12 م
الجيش الصومالي يستعيد منطقة "عيل هُور" وسط البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

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استعادت القوات المسلحة الصومالية اليوم السبت، منطقة "عيل هور" التابعة لإقليم "غلغدود" بولاية "غلمدغ"، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط في الجيش - لم تسمهم - القول: إن القوات المسلحة الصومالية تحركت من مدينة "هوبيو" الساحلية، وانتزعت المنطقة من أيدي المليشيات الإرهابية.

في سياق متصل، داهمت قوات جهاز الأمن الصومالية، والمخابرات الوطنية أحد المنازل بمديرية حي "طركينلي" بالعاصمة مقديشو، حيث عثرت على أسلحة ومواد مفتجرة.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية بولاية "غلمدغ"، بعد أسابيع من تحرير كافة مناطق ولاية "هيرشبيلي" الإقليمية.

 

 


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