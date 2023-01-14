"الجيزة": إنشاء أسواق ومواقف حضارية وتطوير الشوارع بالخطة الاستثمارية الجديدة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 / 2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظة؛ للاطلاع على نسب تنفيذ الخطة ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 لاستكمال تنفيذ المشروعات بما يحقق المنفعة للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة القصوى من المخصصات المالية ودعم المراكز والأحياء بالاحتياجات اللازمة، حيث أكد محافظ الجيزة علي ضرورة التعاقد مع الشركات الجادة مع المتابعة الميدانية لها للتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية المحددة لضمان عوامل الاستدامة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بإعداد حصر شامل بالشوارع التي تم رصفها والشوارع التي في حاجة إلى رصف ورفع كفاءة وذلك لتنفيذ خطة تطوير لتحسين حركة سير المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تشمل الخطة الجديدة إنشاء أسواق ومواقف حضارية بالمناطق ذات الكثافات السكانية للعمل على تحقيق التنمية الشاملة بها، وتطوير الشوارع التي يصل عرضها إلى 6م ببلاط الأنترلوك.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالحفاظ علي المعدات والمركبات الموجودة لديهم وعمل العمرات الجسيمة والصيانات اللازمة التي في حاجة لذلك.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الطرق، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظة.