البابا تواضروس يترأس قداس عيد الختان بالمقر الباباوى فى القاهرة

كتب ــ محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023 ، قداس عيد الختان المجيد في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي فى القاهرة.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها، أن قداسة البابا ألقى عظة القداس متأملًا في معاني العيد الذي يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى.

ويتمتع قداسة البابا بحالة صحية طيبة، مع استمراره في فترة الراحة، لبضعة أيام أخرى، بناء على نصيحة الأطباء.

يعتبر عيد الختان عيد سيدى صغير يحتفل فيها بختان "طهارة" السيد المسيح بعد 8 أيام من ميلاده، وهو امتداد لطقس يهودى أوصى به الله اليهود بحسب"التوراة".

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسين والأعياد القبطية، أن عيد الختان يخص ختان السيد المسيح بالجسد فى لحم الغرلة حسب الوصيةالمقدسة والتي جاء فيها: "هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدى".

وذُكر فى الوصية، أن الختان طقس خاص بالذكور فقط دون الإناث.. لذلك لا توجد فى الوصايا ما يخص ختان المرأة.. بل ممنوع ختانها حتى على مستوى القانون المدنى، ونريد أن يعى الجميع أن ختان المرأة خطية روحيًا " لأنه يفرض العفة على المرأة بدون إرادتها.

وكان من سمات التوبة فى العهد القديم 3 أمور: ختان كل ذكر لم يسبق له الختان وقراءة الشريعة لأن كلام الله ينقى الفكر والنفس، وأيضًا حفظ السبت إشارة للراحة الأبدية. أيام أخرى، بناء على نصيحة الأطباء.