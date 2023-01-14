إزالات فورية لـ 15 حالة تعد على بعض الترع وأراضى زراعية بمراكز أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة 15 حالة تعد على أراض زراعة وبعض الترع وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، أنه تم نشر فرق رصد ومتابعة بكافة القرى والمراكز والاحياء لرصد اى تعديات او مخالفات بناء فى مهدها ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدى بكل حزم لها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين ، مؤكدا أنه تم توجيه جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات لافتًا إلى متابعته الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول والرصد المستمر لأي حالات جديدة وإزالتها في المهد قبل تفاقمها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وبمشاركة نوابه ورئيس قرية عرب مطير حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 3 قرارات ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عرب مطير في مهدها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى على رئيس المركز ونوابه حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات ومخالفات المباني ببعض قرى المركز ، كما استهدفت حملة مكبرة ازالة بعض مخالفات المبانى بمنطقة تقسيم البترول بحى شرق بمشاركة نواب رئيس الحى ومسئولى المتابعة الميدانية بالمحافظة .

كما نفذت الادارة العامة لرى أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الرى ، عدة حملات مكبرة لازالة بعض التعديات على الترع استهدفت إزالة التعديات على منافع الري بترعتى المعنا والمجرور الأسيوطي بهندسة ري ساحل سليم وترعة بني سميع بهندسة ري ابو تيج وتنفيذ 8 قرارات أزالة لتعديات على جانب ترعة الإبراهيمية بهندسة رى منفلوط .

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.