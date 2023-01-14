أهمية حمض الفوليك للحوامل والكمية المسموحة يومياً

كتبت إيناس البنا

يساعدك الحمل الصحي على إنجاب طفل سليم، فيجب على الجميع اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للمرأة الحامل ضمان النمو الطبيعي للطفل وتطوره.

قبل الحمل وأثناء الحمل، من الضروري تناول الفيتامينات والمعادن الكافية، عندما تكون المرأة حاملًا ، تزداد حاجتها إلى بعض العناصر الغذائية (مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين د).

يعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك يوميًا أحد أهم الاستراتيجيات للمساعدة في تجنب مشاكل الولادة الكبيرة لدى طفلك، حمض الفوليك مهم حقًا للنساء اللواتي يحاولن الإنجاب، واللاتي قد يحملن ، والحوامل حاليًا.

ولكن لماذا يعتبر حمض الفوليك ضروريًا للحوامل ، وكمية حمض الفوليك التي يجب تناولها يوميًا بالإضافة إلى المكملات الأخرى الهامة للحوامل.

لماذا حمض الفوليك ضروري للحوامل؟



وفقا لموقع " healthsite"، حمض الفوليك هو شكل اصطناعي من حمض الفوليك (فيتامين ب 9) يستخدمه جسمك لتخليق الحمض النووي وإنشاء خلايا جديدة.

هذا الفيتامين ضروري للتطور والنمو المنتظمين طوال حياتك، ويوجد حمض الفوليك في الأطعمة مثل الخضار الورقية والفواكه والمأكولات البحرية والفاصوليا المجففة والبازلاء والمكسرات، يضاف شكله الاصطناعي أو حمض الفوليك إلى الأطعمة (الخبز المخصب والحبوب ومنتجات الحبوب الأخرى) ويتوفر أيضًا كمكمل غذائي.

مكملات حمض الفوليك مهمة جدًا قبل وأثناء الحمل من أجل نمو أعضاء الطفل بشكل صحي.

وفقًا للبحث ، قد تساعد مكملات حمض الفوليك التي يتم تناولها قبل الحمل في تقليل تشوهات الولادة ، بما في ذلك اضطرابات الأنبوب العصبي الكبيرة مثل انعدام الدماغ.

ما هي كمية حمض الفوليك التي تحتاجها المرأة الحامل يومياً؟



تحتاج المرأة الحامل إلى استهلاك 600 ميكروجرام على الأقل من حمض الفوليك يوميًا، هذه الجرعة الموصى بها موجودة في معظم مكملات ما قبل الولادة، يجب أن تبدأ في تناول حمض الفوليك بمجرد أن تكتشف أنك حامل. في كثير من الأحيان ، يستغرق الأمر 6 أسابيع أو أكثر حتى تعرف المرأة أنها حامل.

الشهر الأول من الحمل هو عندما تظهر عادة تشوهات الأنبوب العصبي ، في كثير من الأحيان قبل أن تعرف أنك تتوقع. استمري في تناول المكملات حتى الأسبوع 12 من الحمل.

يجب على النساء في سن الإنجاب أو اللواتي ينوين الحمل أن يأخذن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا للتأكد من أن جسمهن يحتوي على ما يكفي من حمض الفوليك لتقليل مخاطر تشوهات الأنبوب العصبي عند الأطفال.

نصائح لضمان تناول كمية كافية من حمض الفوليك أثناء الحمل



قبل الحمل وحتى بلوغ عمر 12 أسبوعًا ، من الضروري تناول الكمية المطلوبة من حمض الفوليك يوميًا. إذا لم تبدأ في تناول مكمل حمض الفوليك قبل الحمل ، فقم بذلك بمجرد معرفة أنك حامل.

حاول أن تستهلك الخضار الورقية الخضراء الغنية بحمض الفوليك (الشكل الطبيعي لحمض الفوليك) ، وكذلك حبوب الصباح المدعمة بحمض الفوليك والدهون القابلة للدهن.

الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على الكثير من الشكل الطبيعي لحمض الفوليك هي:



موز

سبانخ

بازلاء سوداء العينين

أفوكادو

بروكلي

عصير البرتقال

نبات الهليون

نظرًا لصعوبة الحصول على الكمية المطلوبة من حمض الفوليك لحمل صحي من النظام الغذائي وحده ، فمن الضروري تناول مكمل حمض الفوليك.