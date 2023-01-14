أفضل الأطعمة الغنية بالبيوتين التي يجب تناولها للحصول على شعر صحي

كتبت إيناس البنا

الشتاء له بعض التأثيرات الجذرية على الشعر والجلد، حيث يسبب الشتاء الجفاف وتساقط الشعر وقشرة الرأس وتساقط الشعر، وللحفاظ على هذه الظروف ، يحاول الناس مجموعة متنوعة من الطرق وجعلهم يتمتعون بصحة جيدة.

البيوتين وفقا لموقع " OnlyMyHealth" هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ضروري لتكوين شعر الجسم، والجلد، والأظافر، ونظرًا لأن الجسم لا يخزن البيوتين، يصبح من الضروري تعويضه من خلال النظام الغذائي، يمكنك إضافة الأطعمة الغنية بالبيوتين التالية خلال فصل الشتاء للحصول على شعر صحي.

صفار البيض

البيض مصدر كبير للبروتين والحديد وفيتامينات ب والفوسفور، البيوتين وفير في صفار البيض، يمكن الحصول على ما يقرب من 10 ميكروجرام من البيوتين من بيضة كاملة مطبوخة. احرص على غلي البيض أو طهيه جيدًا قبل تناوله لتقليل خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا وتعزيز امتصاص البيوتين.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة اللذيذة التي يتناولها الناس خلال فصل الشتاء، غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الكاروتينية. مثل البيض، تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا غنيًا للبيوتين، هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها دمج البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي، على سبيل المثال ، يمكنك طهيها على الموقد أو خبزها، كما يمكنك أيضًا غليها وتقديمها مهروسة أو استخدامها كفطائر منزلية.

الفطر

تحتوي عيش الغراب على كمية كبيرة من البيوتين ولها العديد من الفوائد الصحية، هذه الفطريات الغنية بالمغذيات غنية أيضًا بالمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم ومضادات الأكسدة، يمكنك تناول الفطر بعدة طرق في نظامك الغذائي اليومي. على سبيل المثال ، يمكنك إضافتها إلى السلطات والشطائر والشوربات والمرق.

اللوز

خيار آخر رائع للحصول على البيوتين هو إضافة مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي، بصرف النظر عن البيوتين ، فهي تحتوي على كمية جيدة من الألياف والدهون غير المشبعة والبروتينات المفيدة لصحتك العامة.

من بين البذور، يمكنك تحميص بذور عباد الشمس، يمكن لحوالي 20 جرامًا من بذور عباد الشمس المحمصة أن تجلب لك حوالي 2.6 ميكروجرام من البيوتين.

اللوز هو مصدر طبيعي آخر للبيوتين، والذي يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على شعر صحي، وجود فيتامين E فيها يجعلها خيارًا جيدًا للحصول على شعر صحي. كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة قلبك، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة.

البقوليات

البقوليات توفر البروتين والألياف والمعادن الأساسية والمغذيات الدقيقة، يمكنك إضافة الفول السوداني وفول الصويا إلى نظامك الغذائي للحصول على البيوتين، كما يمكنك إضافة البقوليات إلى الوجبات المقلية أو المخبوزة بعد غليها.

الكبد



غالبًا ما يكون أقل شيوعًا، ولكن أحد أفضل مصادر البيوتين هو الكبد إذا كنت قد طهيت كبد الدجاج ، يمكنك الحصول على 138 جرامًا من البيوتين لكل 75 جرامًا، ويمكنك إضافة الكبد إلى طعامك بعدة طرق ، مثل تناوله على شكل فطيرة ، أو مفروم ، أو طباخات ، أو مقلي مع البصل.