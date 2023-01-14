أخبار الاقتصاد اليوم.. تحديد 86 نشاطا صناعيا للحد من فاتورة الاستيراد

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 14-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، إعلان المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من قائمة تضم عدد 86 مشروعا صناعيا تستهدف الحد من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى العمل على زيادة القيمة المضافة

التنمية الصناعية: تحديد 86 نشاطا صناعيا تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من قائمة تضم عدد 86 مشروع صناعي تستهدف الحد من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى العمل على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات عن طريق تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الصناعة المصرية وتوطين صناعات ذات مكون تكنولوجي، وذلك عن طريق توفير الأراضي والمجمعات الصناعية وتبسيط الاجراءات وتحديد الاحتياجات للسوق المحلية والاقليمية.

وكشف رئيس التنمية الصناعية خلال لقاءه مع عدد من مستثمري جمعية العاشر من رمضان، عن إصدار 75 ترخيص مسبق للصناعات عالية المخاطر خلال الربع الأخير من 2022، وذلك عقب اختصار مدة إصدار التراخيص بالإخطار في مدة لا تتعدي الأسبوع، والرخص عالية المخاطر في مده لا تتجاوز 20 يوماً والتي كان يصل زمن اصدارها إلى ما يقارب العام.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية.

‫وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة غزل المحلة بلقاء محافظ الغربية

في إطار جولاته الميدانية، بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير والمحافظ الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تتم داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

يشار إلى إنه قريبا سيتم الإنتاج من مصنع غزل 1 لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

الإحصاء: 11.1% ارتفاعا بقيمة الواردات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم، لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.