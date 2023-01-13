"ولد حيا".. النواب الجمهورى يقر قانونا لرعاية الرضع المولودين بعد إجهاض فاشل

كتبت: نهال أبو السعود

يسلط الجمهوريون في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى الضوء على قضية الإجهاض أثناء طرحهم لجدول أعمالهم التشريعي في الكونجرس الجديد - وهى الخطوة التى تأتى بعد قرار المحكمة العليا في الصيف الماضى بإلغاء حكم رو ضد وايد التاريخى لعام 1973.

صوّت مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري على مشروع قانون يطالب مقدمي الرعاية الصحية بمحاولة الحفاظ على حياة الرضع في حالة ولادتهم احياء اثناء او بعد محاولة اجهاض وهو ما يعد نادر الحدوث وليس من المتوقع أن يتم تناول مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ، لكن تمريره في مجلس النواب يمثل فرصة لتقوية موقف للأغلبية الجمهورية الجديدة.

بموجب مشروع القانون ، قد يواجه مقدمو الخدمات الصحية الذين لا يمتثلون لمتطلبات الرعاية غرامات أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. لن يفرض مشروع القانون عقوبات على الأم وسيمنحها الحماية من أي نوع من الملاحقة القضائية.

وفقا لشبكة سي ان ان، جادل المعارضون بأن مثل هذه الإجراءات تقيد الوصول إلى الإجهاض في أمريكا من خلال تهديد مقدمي الرعاية الصحية حيث يعتبر القتل في الولايات المتحدة جريمة قتل عمدًا لطفل يولد حياً.

تم تقديم الإجراء الذي صوّت عليه مجلس النواب - والذي يُطلق عليه "ولد حيا" born alive يوم الإثنين من قبل النائبة الجمهورية آن فاجنر من ميسورى.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يتم إجراء الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض قبل مرحلة الحمل عندما يبقى الجنين على قيد الحياة نظريًا. في عام 2020 ، حدثت 0.9% فقط من إجراءات الإجهاض بعد 21 أسبوعًا من الحمل، ووفقا لتقرير وزارة الصحة تم إجراء أكثر من 10000 عملية إجهاض في عام 2017 وثلاث حالات فقط ولد فيها رضيع على قيد الحياة ولم ينج أحد فيما بعد.