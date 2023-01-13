اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 04:11 م
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هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الموارد الأساسية"

الجمعة، 13 يناير 2023 04:04 م
هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.1%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 5.2%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.8%، ونزلت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8%، 3.3%، 3%، على التوالي.
 
وتراجعت قطاعات البنوك، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، 2.2%، 2.1%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في عام 2023، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1020.4 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 689.1 مليار جنيه إلى 675.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 183.9 مليار جنيه إلى 181.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.
 
وتراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 873 مليار جنيه إلى 856.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.
 

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