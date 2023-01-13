اليوم السابع
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مدحت شلبى لمتسابقى"كابيتانو مصر":صلاح بدأ مثلكم ويارب يكون منكم زيه والننى

الجمعة، 13 يناير 2023 10:43 م
مدحت شلبى لمتسابقى"كابيتانو مصر":صلاح بدأ مثلكم ويارب يكون منكم زيه والننى مدحت شلبى
الأمير نصرى

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فاجأ المعلق الرياضى مدحت شلبى، متسابقى "كابيتانو مصر" على أرض الملعب خلال الحلقة الثامنة من حلقات برنامج "كابيتانو مصر" والمذاع على قناة ON لاختيار المواهب، حيث قابل طارق السيد وقال له :"من كتر حبى وشوقى إليك من فضلك إقفل رجليك"، أنت أخذت كبارى يا كابتن طارق فرد عليه "لا ياكابتن".
 
وأضاف مدحت شلبى، إن الكابتن محمد صلاح عندما بدأ كان مثلكم ويارب يكون فى منكم محمد صلاح والننى، ثم شجع شلبى المتسابق محمد لتسديد الكرة على المرمى، مبديا إعجابه باللاعب من خلال ميكروفون كان يحمله، كما شجع المتسابق معاذ أثناء التسديد على المرمى.
 
وقال طارق السيد، إن الكابتن مدحت شلبى عمل فى التدريب وسيكون مديرا فنيا لفرقتنا مؤقتا، ثم أعطى شلبى تعليمات لفريق طارق السيد ثم ختم بجملة "يانهار أبيض". 
 
ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
  
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
  
يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب  فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

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