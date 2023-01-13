محافظ القليوبية: ضبط 84 طن أرز وسكر وزيت ودقيق ومكرونة وبقوليات بمخزن فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة تموينية مكبرة تمكن خلال من ضبط أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تجارة السلع التموينية وتسويقها لتجار الجملة إلكترونيا أو عن طريق سيارات النقل، مقامه علي مساحة 2 فدان بقرية زاوية النجار بقليوب، بدون ترخيص، وخارج الحيز العمراني ويحتوي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر والمخزنة بدون سندات أو فواتير بهدف عدم تداولها واحتكارها بالإضافة إلى ضبط كميات من السكر المخصص بيعه في التموين.

جاءت الحملة بحضور العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث تموين القليوبية، وممثلي الطب البيطري والتموين والصحة ومدير المتابعة بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 طن أرز و30 طن زيت و5 طن دقيق و16 طن مكرونة، و13 طن بقوليات، و6 طن سكر تموين غير مخصص للبيع الحر.

ووجه المحافظ، مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المختصة بالتحفظ علي كل السلع المخالفة لعرضها علي النيابة، والتنسيق لبيعها في المعارض التي تقيمها المحافظة بالمدن المختلفة لتلبي احتياجات المواطنين بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

تأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

وأكد المحافظ، أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً إلي أن المحافظة مستمرة فى إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.



الأرز المضبوط بالمخزن



السلع الغذائية المضبوطة بالمخزن



المضبوطات بالمخزن



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات



خلال ضبط المخزن والسلع الغذائية