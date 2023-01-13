كيف يواجه القانون سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط قضايا بالملايين

كتب أحمد حسنى

بعد نجاح وزارة الداخلية في ضبط عشرات القضايا لسرقة التيار الكهربائي، بلغت قيمتها عشرات الملايين، يتساءل البعض من المواطنين عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.