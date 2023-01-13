صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبى المالي بنسبة 0.31% رابحًا 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3323.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم محققة ما قيمته 179.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4746 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وقفزت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.22%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.28%، 0.22%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.01%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.63%، ثم سهم شركة سالك بنسبة 1.49%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 60.8 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.613% رابحًا 61.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10151.47 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.564 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 187.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12232 صفقة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، يليه قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.55%، 1.51%، على التوالي، ثم قطاعي المرافق والمواد الأساسية بنسبة 1.14%، 1%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.12%.

وقفز 31 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.77%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 3.16%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 2.86%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.69%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 222.1 مليون درهم.