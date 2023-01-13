اليوم السابع
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رفع كفاءة الملاعب والمقرات أولى اهتمامات مديرية الشباب بكفر الشيخ

الجمعة، 13 يناير 2023 11:30 م
رفع كفاءة الملاعب والمقرات أولى اهتمامات مديرية الشباب بكفر الشيخ انشاء ملاعب نجيل جديدة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تولى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتماما كبيراً باكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب وتطوير أداء مراكز الشباب التابعة ويبلغ عددها 245 مركزا، لتكون مقصداً لكل فئات المجتمع و الإختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة بأنديتها المنتشرة بواقع 22 نادى رياضى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج الرياضية والتثقيفية، وغيرها من الفاعليات لأعضائها من النشء والشباب التي تسهم في إعدادهم بدنياً و فكرياً بهيئات شبابية ورياضية تليق بالخدمات المقدمة لشباب مصر، وهناك طفرة إنشائية لرفع كفاءة وصيانة ستة مراكز شباب أولها مركز شباب بيلا، يفع كفاءة وصيانة المركز بتكلفة 60 ألف جنية، وشملت واجهات المركز والمدخل و صيانة شاملة للمبنى الإداري، ومركز شباب ابشان تم تطوير الحمامات و أوضح أسامة عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة أن المركز تم به أعمال رفع الكفاءة بتكلفة بلغت 80 ألف جنيه والمركز به صالة جيم رياضى و صالة ألعاب تنس الطاولة، البلياردو، الكاراتيه.

وشهد مركز شباب كفر الجرايدة بشباب بيلا، أعمال رفع كفاءة وصيانة تكلفت 70 ألف جنيه، وقال محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة المركز أن المديرية تشرف وتتابع أعمال تطوير والصيانة بمركز شباب الجرايده حتى الآن و المركز مكون من طابق واحد وبه صالة ألعاب، و كذلك تستكمل أعمال التطوير ورفع كفاءة مراكز شباب الترزى و الهمة بإدارة شباب بيلا .

 

 

احلال وتجديد مراكز الشباب
احلال وتجديد مراكز الشباب

 

اعمال التجديد في العديد من مراكز الشباب
اعمال التجديد في العديد من مراكز الشباب

 

انشاء ملاعب نجيل جديد
انشاء ملاعب نجيل جديد

 

جانب من انشاء ملاعب نجيل بقرى كفر الشيخ
جانب من انشاء ملاعب نجيل بقرى كفر الشيخ

 

 

 

 

 


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