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رئيس وزراء العراق: نتبع منهج علاقات خارجية متوازنة بالمنطقة

الجمعة، 13 يناير 2023 03:59 م
رئيس وزراء العراق: نتبع منهج علاقات خارجية متوازنة بالمنطقة السودانى رئيس وزراء العراق
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن ألمانيا دعمت العراق عسكريا في مواجهة داعش، متابعا: جادون في إجراء إصلاحات اقتصادية بـالعراق.

وأضاف رئيس وزراء العراق، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: نعمل لخلق فرص الاستثمار بقطاع الغاز.

وتابع رئيس وزراء العراق، أن هناك مجالات تعاون كبيرة مع ألمانيا، مستطردا: نتبع منهج علاقات خارجية متوازنة بالمنطقة.

وقال رئيس وزراء العراق: سنذلل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الاتفاق مع سيمنز يهدف لتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: نرغب في دخول شركات ألمانية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، ونريد الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة.

 


شولتز

السودانى

العراق

المانيا

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