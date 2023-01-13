تعرف على كيفية مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تسعى محافظة أسوان، لتنفي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه المحافظة تسعى لمحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى احتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة، مشيداً بجهود الحكومة المصرية من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه افتتح معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان وهو الذى يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية ، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة ، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو حيث تستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل المقبل.

وأوضح المحافظ، بأن افتتاح هذا المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص يعد استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجا بمختلف أنحاء المحافظة ، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.



أسعار اللحوم



السلع الأساسية



محافظ أسوان يطمئن على أسعار وجودة السلع



محافظ أسوان