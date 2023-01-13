اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 11:32 م
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تجنبى كيراتين للشعر إذا كنتِ تعانين من الصداع النصفى.. لهذه الأسباب

الجمعة، 13 يناير 2023 10:00 م
تجنبى كيراتين للشعر إذا كنتِ تعانين من الصداع النصفى.. لهذه الأسباب كرايتن الشعر
كتبت فاطمة خليل

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الصداع النصفي هو صداع شديد يؤثر عادة على جانب واحد من الرأس ويمكن أن يكون نابضًا أو مؤلمًا بشدة قد تواجهين حساسية عالية للضوء والصوت، بالإضافة إلى الغثيان والقيء بعد إجراءات معينة ومستحضرات العناية بالشعر، حيث يمكن أن تسبب بعضها نوبة الصداع النصفي لدرجة أنها تتعارض مع أنشطتك اليومية وتستمر لساعات أو حتى أيام، بحسب موقع "Health".

لماذا يجب توخي الحذر من علاجات العناية بالشعر إذا كنت تعاني من الصداع النصفي؟

معظم إجراءات العناية بالشعر تستخدم مواد كيميائية مثل الفورمالديهايد، وهو مادة مسرطنة معروفة توجد في جميع علاجات الشعر تقريبًا.
 
أظهرت الدراسات أنه قد يسبب السرطان أو يساعد على نمو السرطان قد يؤدي هذا المكون المعين أيضًا إلى آثار جانبية صحية أخرى.
 
وحذرت إدارة الغذاء والدواء من أن الفورمالديهايد والمركبات ذات الصلة في علاجات الكيراتين قد تساهم في:
 
-تهيج العين
-الصداع
-دوخة
-التهاب الحلق
- السعال
-صفير
-غثيان
-ألم صدر
-التقيؤ
تميل التأثيرات إلى الحدوث أثناء أو بعد فترة وجيزة من علاج الكيراتين باستخدام منتجات تحتوي على الفورمالديهايد.

يجب تجنب علاجات العناية بالشعر للمصابين بالصداع النصفي

إذا كان هناك إجراء للعناية بالشعر ، ولكنك تعاني من الصداع النصفي ، فحاول تجنب هذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتشمل هذه:
تنعيم الشعر
بوتوكس الشعر
وصلات شعر مستعار
PRP للشعر
زراعة الشعر
 
 

كيراتين الشعر والصداع

الصداع النصفى

الصداع

اضرار كيراتين الشعر



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