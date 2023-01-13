بعد فتح الحدود المغلقة منذ 3 سنوات.. تعرف على الوجهات المفضلة لسفر الصينيين

كتب إيهاب محمد

أعلنت الصين، قبل قرابة أسبوع، إعادة فتح الحدود أمام المسافرين الدوليين للمرة الأولى منذ ظهور وباء كورونا، ما يسمح للقادمين من الخارج بدخول البلاد دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي، ويسمح للصينيين بمغادرة البلاد، الأمر الذى يضع الصينيين أمام خيارات واسعة للسفر لأول مرة منذ 3 سنوات من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وفى هذا الصدد، يحلم شيونغجى داى، وهو مهندس برمجيات مستقل يعيش في مدينة سوتشو الصينية، بأول رحلة كبيرة له بعد جائحة فيروس كورونا، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة " CNN" الإخبارية، قال الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، إن وجهات مثل كوريا الجنوبية، وأوروبا، واليابان، ونيوزيلندا، وأستراليا، تحتل رأس قائمة الأماكن التي يرغب بزيارتها، ولكنه وضع عينيه على الولايات المتحدة.



جورجيا

وأوضح داى: "عندما يكون لدي ما يكفي من المال، أود زيارة أمريكا أولاً"، وليس "داى" المواطن الصيني الوحيد الذي يأمل في السّفر خارجا بعد إلغاء الحكومة الصينيّة متطلبات الحجر الصحي عند الدّخول، وإعادة إصدار جوازات السفر.

ووفقًا لبيانات مجموعة "Trip.com"، ازدادت حجوزات الرّحلات المغادرة بنسبة 254% في أواخر ديسمبر، وفي اليوم التالي من الإعلان عن تخفيف قيود السفر اعتبارًا من 8 يناير.



سنغافورة

تفاؤل بشأن مستقبل السياحة

وقالت رئيسة الإعلام والاتصالات التنفيذية في مجموعة "Trip.com"، ويندي مين، لـ"CNN"، "نحن متفائلون بشأن مستقبل السياحة"، وأضافت: "إعلان السياسة الأخير مشجع، ونتوقع طلبا قويا، وزيادة ثقة المستهلك"، وبناء على حجوزات مجموعة "Trip.com"، تتضمّن الوجهات الأكثر شعبيّة حتّى الآن سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، واليابان، وتايلاند.

الولايات المتحدة أفضل الدول للزيارة فى الوجهات البعيدة

وعندما يأتي الأمر للوجهات البعيدة، تتصدر الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا القائمة، وذكرت مين: "الصّيحة التي لاحظناها هي تمتّع الرّحلات قصيرة المدى بشعبيّة بسبب الأسعار المنخفضة، ولطالما حظيت سنغافورة، وكوريا الجنوبية، واليابان بشعبية كبيرة بين المسافرين الصينيين.

ورأى الرّئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السياحة الخارجيّة في الصين (COTRI)، الدكتور وولفجانج جورج أرلت، أنه من المنطقي تعافي السفر الإقليمي، نظرا لكون زيارة الوجهات المجاورة أسهل، وأقل تكلفة.