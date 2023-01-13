اليوم السابع
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بايدن يعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة ويأمر بمساعدة فيدرالية

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
بايدن يعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة ويأمر بمساعدة فيدرالية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بالمساعدة في أعمال التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة، وفيضانات وانهيارات أرضية، وطينية، بدأت 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

وحسب البيان فإن التمويل الفيدرالي متاح على مستوى الولاية والحكومات المحلية المؤهلة، وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العاصفة الشتوية الشديدة، أو الفيضانات أو الانهيارات في مقاطعات كلالم، والجزيرة، وجيفرسون، ولويس، وأوكانوغان، وسكاجيت، وسكامانيا، وسنوهوميش، وواكياكوم.

وأوضح البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.


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امريكا

واشنطن

مساعدات فيدراليه

كلالم

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