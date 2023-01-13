الكشف على 362 من العاملين بميناء الإسكندرية والعامرية ضمن المبادرات الرئيسية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، الكشف علي 306 من العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية ، وكذلك الكشف علي 56 حالة أخري بقري العامرية غرب ، ضمن تفعيل المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .

ومن جانبها صرحت الدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية عن نشاط الفريق الطبى التابعة للمنطقة المتواجد بميناء الإسكندرية لتفعيل المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى خلال الأسبوع الثانى

واضافت " إسراء زيدان" ، أن الفريق الطبي بدأ عمله من يوم الإثنين حتي نهاية الأسبوع للكشف على 237 من العاملين بهيئة الميناء للكشف المبكرعن الاعتلال الكلوى ، والكشف عن 69 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، علاوة على استمرار التطعيم ضد كوفيد-19

وواضحت مدير منطقة الجمرك الطبية ، أن الفريق يقوم بالكشف والفحص المبدئى ثم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى رأس التين العام لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج اللازم بالمجان، ويستمر عمل الفريق حتى نهاية شهر يناير الجارى بالتنسيق بين إدارات الوقائى والرعاية الأساسية والمعامل بالمنطقة

وعلي صعيد آخر قال الدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة العامرية الطبية أنه تم ،بالتنسيق بين إدارات الرعاية الاساسية والاعلام والمعامل والتمريض - تفعيل المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المرأة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وذلك بديوان حي العامرية اول

حيث قام فريق طبى من وحدة طب أسرة بغداد ،و فريق آخر من وحدة طب أسرة الوادى بالتواجد بديوان الحى حيث تم الكشف على 15 حالة صحة مراة و 41 للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى من بين العاملين بديوان الحى



جانب من الكشف الطبي (1)