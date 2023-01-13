التدخل السريع ينقذ مواطن من خطر الشوارع وبرد الشتاء بطنطا.. صور

نجح فريق التدخل السريع ب مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية، يرافقه عابد محمد عبد الغنى عضو لجنة مواطن بلا مأوى من إدارة الحوكمة بالمحافظة، في إنقاذ مواطن من برد الشتاء.



كان رئيس فريق التدخل السريع قد تلقى بلاغا بتواجد مواطن بلا مأوى أمام بوابة جامعة طنطا من سبرباى، وانتقل رئيس الفريق لمكان البلاغ وتبين أنه نفس الحالة التى كان قد سبق إدخالها بدار المسنين والعجزه بتاريخ 2023/1/4 وافتعل مشاكل داخل الدار ورفض الإقامة وغادر منها بعدم زعم بأنه سوف يذهب إلى أهليته.



وبمواجهته بحالته واعتاد الجلوس بالشارع للتسول وأن حالته الصحية لا تسمح له بذلك ، حيث إنه يعانى من تدهور حالته بعد تعرضه لحادث وتم عرض الموضوع على أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بتفاصيل الحالة وملابساتها، كلف رئيس فريق التدخل السريع بسرعة التدخل الازم للحالة.



يذكر أنه قد ورد بلاغ من بعض الأهالى والطلبة يبلغون عن مواطن يفترش الرصيف أمام بوابة الجامعه بعد موقف سبرباى وبتوجه الفريق اليوم اتضح أنه نفس المواطن ع أ م أ والذى كان تم التعامل معه يوم الأربعاء الموافق 2023/1/4 بنفس المكان بالشارع بعد موقف سبرباى على الرصيف بالملف منذ أكثر من 10 أيام وبعد التأكد من رئيس فريق التدخل بمعرفة ملابسات المواطن اتضح أنه لم يتوجه الى أسرته.

كما ادعى من قبل وقد تم اقناعه بأنه يحتاج للتدخل وتم اقناعه بإيداعة مره أخرى بدار المسنين، وتم نقله وايداعه بالدار.