الأقصر تنتهى من تبطين وتأهيل 24 ترعة بطول 289 كيلو مترا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصرالعمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى المدن المختلفة، والتى تتم تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر إنه جار العمل بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بعدد مشروعات تأهيل 24 عملية بإجمالى أطوال 415 كم، وباعتماد مالى وقدرة 1.338 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 289 كم بنسبة تنفيذ 69%.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع بدأ تنفيذه بالأقصر نهاية عام 2019 وما زال مستمرا بمعدل إنجاز سنوى بلغ 100 كيلو متر فى العام بنسبة تنفيذ تجاوزت 70%، موضحاً أن المشروع لاقى استحسان وإشادة الأهالى والمزارعين بالأقصر لفوائده الكبيرة فى توفير المياه ووصولها بشكل أسرع، وذلك بعد إزالة الشوائب والحشائش وتقليل تكلفة الصيانة، فضلاً عن توسعة الطرق والحفاظ على المظهر العام بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى للمشروع.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ أن المشروع يخدم عشرات الآلاف من المزارعين، حيث يسهم فى تحسين رى أكثر من 317 ألفا و181 فدانا منها 16 ألفا و860 فدانا بمدينة أرمنت، و257 ألفا و726 فدانا في مدينة إسنا، من خلال فوائد متنوعة للمشروع تتمثل في ترشيد المياه وحل مشكلة وصول المياه إلى الأراضي الواقعة على نهايات الترع، ومنع الرى فى غير المناوبات ووصول المياه لجميع زراعات المزارعين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وتوسعة الطرق أثناء التبطين عن طريق ضم الترعة قليلاً من الجانبين، وحمايةً صحة أهالى المناطق المحيطة بالترع بإزالة القمامة والمخلفات الموجودة على حواف الترع لمنع وجود الحشرات وانتشار الأمراض، وكذلك تحسين الصرف وحل مشكلة غمر الأراضى بالمياه وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه للعمل على تحقيق زيادة كبيرة فى إنتاج المحاصيل الزراعية بما يمثل أحد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص.

جدير بالذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، وضمن المشروع القومى لتبطين الترع عادت المياه إلي مجاريها وارتوت الأراضي الخصبة وغمرتها المياه، لتفيض بأجود المنتجات الزراعية دون هدر فى المياه كما كان يحدث فى السابق، وهو ما تحقق من خلال المشروع القومي لتبطين الترع الذي بدأ في عام 2019 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة حياة كريمة للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية.



الاعمال الجارية في تبطين الترع