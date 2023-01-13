أمين سر التحالف الوطنى: نهتم بملف الغذاء وندعم المواطنين بكل المحافظات

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن ملف الغذاء من أهم الملفات التي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في ضوء التحالف الوطني، من أجل تدعيم المواطنين غير القادرين في كل محافظات الجمهورية.

أضافت نهى طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن مبادرة "خيرك سابق" تقدم السلع الغذائية للأسر للاستفادة منها، وكذلك تستهدف توزيع كراتين لحوالي 4 ملايين أسرة مصرية، بشكل منتظم شهريا، في الفترة من يوم 1 – 4 بكل شهر.

وأوضحت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك أسر لا تتقاضى دعم تكافل وكرامة، وبالتالي ستحصل على دعم التحالف الوطني لاسيما في السلع الغذائية، متابعة: "لدينا أسر تحصل مننا على وجبات ساخنة من مطابخ مخصصة للمبادرة تحت اسم مطابخ الخير، ويستفيد من ذلك الأشخاص ذوي الهمم، حيث يحصلون على 3 وجبات يوميا".

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

وأوضح التحالف في بيان له، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

وأشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني، هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف، الوطني، ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، كما يشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية.

هذا وقد أوضح التحالف أن إطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة يأتي تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، وأنه سوف يتم التعميم على الجمعيات القاعدية، استمارة تقديم طلب إطعام شهري ليتم بمقتضاها وصول الدعم و المساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية.