7 خضراوات يجب تناولها كل أسبوع للحصول على العناصر الغذائية

كتبت ميرفت رشاد

تناول الخضراوات مفيد لصحتك، على الرغم من أن العناصر الغذائية المحددة الموجودة في الخضار تختلف باختلاف الأنواع ، إلا أن جميع الأصناف تقدم فوائد صحية، إن تناول الحصص الخمس الموصى بها من المنتجات يوميًا بما في ذلك مجموعة متنوعة من المصادر يساعدك في الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمك للنمو، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. جرجير



الجرجير يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومصدر للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفولات، الذي يساعد على دعم إنتاج الحمض النووي وهو مهم بشكل خاص أثناء الحمل أو التخطيط للحمل، يعتبر الجرجير مصدرًا جيدًا للكاروتينات ، وهي مركبات مهمة مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العين.

2. القرع



يمتلئ لحم القرع الشتوي بالعناصر الغذائية ، حيث يحتوي كوب واحد على ما يقرب من 50٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي وأكثر من 10٪ لكلٍ من البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، يعتبر أيضًا مصدرًا للبيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ الضروري لصحة العين والرؤية.

3. الجزر



الجزر هو نوع من الخضراوات الجذرية كثيفة المغذيات غنية بفيتامين C وبيتا كاروتين والألياف والبوتاسيوم، يحتوي الجزر أيضًا على مركبات وجدت بعض الأبحاث أنها قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

4. البصل



يعتبر البصل من الأطعمة الطبيعية منخفضة السعرات الحرارية وقليلة الدسم وهو مصدر للمغذيات الدقيقة الأساسية بما في ذلك فيتامين ج والبوتاسيوم ، إن الطبقات الخارجية من البصل قد ثبت أنها تحتوي على أعلى تركيز لمركبات مضادات الأكسدة ، لذا حاول تقشيرها بأقل قدر ممكن قبل استخدامها في الطهي لجني أكبر الفوائد.

5. كرنب بروكسل



تعد الخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة ، يحتوي كوب واحد من براعم بروكسل على أكثر من 100٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي وأكثر من 10٪ من القيمة اليومية للألياف.

6. المشروم



يحتوي المشروم على الألياف والبوتاسيوم وفيتامينات ب متعددة بما في ذلك النياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)، يعد المشروم مصدرًا للإرغوثيونين ، وهو حمض أميني يعمل كمضاد للأكسدة ويرتبط بالعديد من الفوائد المعززة للصحة بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

7. البطاطس



غالبًا ما تحصل البطاطس على سمعة سيئة ، لكن هذه الخضراوات الغنية بالمغذيات توفر مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي ، قد تساعد البطاطس في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي عن طريق مكافحة آثار الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي.