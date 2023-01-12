نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق لـ"dmc": لن نرى ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر

الأمير نصرى

قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق: لن نرى ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر، موضحا أن تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار يساهم فى توافر العملة وجذب الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف تساهم فى استقرار أسعار السلع وعدم التسعير العشوائى، مما يصب فى صالح المستهلك.

وأضاف "متولى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc": أتوقع أن يستقر سعر الصرف وسنرى أسعارًا مختلفة تماما خلال شهر أو شهرين، وما يهمنا أن تكون هناك أسواق منتظمة، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه العديد من الفرص إذا حسن استغلالها.