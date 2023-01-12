اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 03:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق لـ"dmc": لن نرى ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر

الخميس، 12 يناير 2023 01:09 ص
نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق لـ"dmc": لن نرى ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر مداخلة طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق: لن نرى ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر، موضحا أن تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار يساهم فى توافر العملة وجذب الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف تساهم فى استقرار أسعار السلع وعدم التسعير العشوائى، مما يصب فى صالح المستهلك.
 
وأضاف "متولى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc": أتوقع أن يستقر سعر الصرف وسنرى أسعارًا مختلفة تماما خلال شهر أو شهرين، وما يهمنا أن تكون هناك أسواق منتظمة، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه العديد من الفرص إذا حسن استغلالها.
 
وأوضح طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق، إن هناك قفزة حدثت لسعر الصرف، ثم حدث انخفاض مع تعاملات اليوم، وهذا أمر طبيعى يرتبط بالعرض والطلب. 
 
وتابع: "حدث تنازل فى القطاع المصرفى من 650 إلى 700 مليون دولار اليوم، وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة، وحدث انخفاض للدولار، ساعد فى القضاء على السوق الموازية حتى انخفض الدولار إلى 29 جنيه، وهدفنا أن يكون فى مصر سعرصرف واحد". 

 


سعر الصرف

العرض والطلب

الاقتصاد المصرى

الدولار

الاسعار



الموضوعات المتعلقة

خبير مصرفى: مرونة سعر الصرف تساهم فى استقرار أسعار السلع وعدم التسعير العشوائى

الخميس، 12 يناير 2023 12:51 ص

أبرزها سياسة سعر الصرف المرن.. رئيس زيلا كابيتال يسلط الضوء على أبرز توصيات تقرير صندوق النقد الدولي

الأربعاء، 11 يناير 2023 06:13 م

البنك المركزى السورى يقرر تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار

الإثنين، 02 يناير 2023 01:55 م

رانيا يعقوب: تحرير سعر الصرف أعاد شهية المستثمرين إلى البورصة المصرية

الأحد، 27 نوفمبر 2022 10:54 م

رئيس البورصة: تحرير سعر الصرف أعطى انطلاقة كبيرة للمؤشر

الأحد، 27 نوفمبر 2022 07:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة