ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة.. اعرف التفاصيل

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24012 طن تشمل: 1300 طن مولاس و4486 طن ملح و3300 طن يوريا و4297 طن رمل و10629 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44713 طن تشمل: 2980 طن قمح و7700 طن خردة و12600 طن سكر و3956 طن ابلاكاش و13977 طن حديد و3500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1554 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 605 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2500 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43296 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 102323 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4021 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4816 شاحنة.

من ناحية اخرى تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك دمياط برئاسة عبد الحى أبو الروس مدير عام جمرك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.