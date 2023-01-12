منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية والاستراتيجية بقرى مركز بنى مزار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، التوسع في اقامة منافذ بالوحدات والمجالس القروية، تضم كافة السلع الغذائية والاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتوفير السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الأسعار التنافسية مع الحرص على مراقبة ومتابعة الاسواق والعمل على حل اية مشكلات او عقبات امام التجار لضمان توافر السلع.

وفى ذات السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، منفذاً لبيع السلع الغذائية بمقر الوحدة المحلية ببنى على، وجارى التجهيز لمنفذ اخر للسلع الغذائية بمجلس قروي بنى صامت علاوة على إرسال قوافل غذائية متحركة وثابتة لجميع المجالس القروية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة.

كما تواصل الوحدات المحلية جهودها في المتابعة الدورية والرقابة على الاسواق والمحلات للتأكد من اسعار المواد الغذائية المطروحة بها، واحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.