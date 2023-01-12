محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن جهود مديريات القوى العاملة خلال عام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن مجهودات مديرية القوى العاملة، بإشراف حازم علي حسين، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، خلال عام 2022، وضح فيه أنه تم التفتيش على 3330 منشأة للتأكد من استيفاء شروط السلامة والصحة وتمت الاستعانة ب 142 لجنة تراخيص ، تلقت 210 حالة، وتم منح 126 رخصة.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء قياس مهارة ل 8204 حالة. وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 8204 حالة، في مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عقد خمس دورات خياطة وتفصيل ل 73 متدربة، و4 دورات تبريد وتكييف ل 56 متدرب ، ودورة لحام معادن ل (9 متدربين ، مؤكداً أنه تم التفتيش على 5198 منشأة تفتيش دوري، يوجد بها 5760 عامل، وتم تحرير 246 محضر عمل .

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 86 شكوى نتيجة البحث، فتم إحالة 20 شكوى للجنة القضائية، وتم تسوية 51شكوى، و باقي الشكاوى تحت شكوى، وتم التحفظ على 14 شكوى، أما في مجال المرأة، تم التفتيش على حملات ساعات عمل 2478منشأة، يعمل بها 1266 عاملة، وتم عقد 23 ندوة عامة خاصة بعمالة المرأة، كما تم التفتيش على 573 منشأة خاصة برعاية الطفل، وعقد 3 ندوات توعية.

وكشف التقرير عن عدد العقود التي تم استلامها من الوزارة من خلال منظومة الربط الالكتروني 586 عقد، وعدد العقود الموثقة والمسلمة للمواطنين 739، لدولة الاردن، والعقود المسلمة للمواطنين 549 عقداً للملكة العربية السعودية، مؤكداً أن عدد العمالة المسجلة خلال عام 700 عامل، وعدد العمالة التي تم رعايتها اجتماعيا 5400 عامل وتم صرف لهم 4 ملايين و320 ألف جنيه، وعدد حالات الرعاية الصحية للعمالة 178 حالة، وتم صرف 4 ملايين و53 ألف جنيه لهم، وعدد بوصلات التأمين على العمال 5 آلاف بوليصة تأمين.