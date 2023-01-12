محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مخر سنور

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، مستجدات وسير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة مخر سيل سنور، ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة كل أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتكثيف المرور على المخرات، والمجارى المائية، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أى عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، وفى إطار خطة المحافظة خلال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والسيول.

وناقش المحافظ مع مسئولى الري والشركة المنفذة مستجدات أعمال استكمال المشروع، وذلك خلال تفقده للوضع الحالي للمجرى المائي للمخر، وأعمال التدبيش والميول والأعمال الخرسانية الخاصة بتأمين الأعمال الصناعية، والتي شملت خط الغاز المار بمنطقة المخر، بجانب متابعة أعمال تطهير مجرى المخر، والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل فى الأعمال المتبقية من المشروع، مع المراجعة المستمرة للمراحل التى تم الانتهاء منها، بجانب تكليف مسئولى الرى بإعداد تقدير موقف للمياه المختزنة بالبحيرات من خلال مؤشرات العمق والمساحة لتحديد كمياتها والعمل عل إفراغها وتصريفها أولاً بأول، لإتاحة الفرصة لاستكمال باقى أعمال الميول والتدبيش، مع تكثيف العمل في عملية تطهير قاع وجوانب المخر بمعدات التكريك بجانب التطهير اليدوى وإزالة الحشائش بمنتصف المجرى التي لا يمكن تطهيرها بالمعدات، مؤكدا أهمية وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بحلول فبراير المقبل، لتكون المخر جاهزا لاستقبال وتصريف أى مياه محتملة في تلك الفترة.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس ناصر بركات وكيل وزارة الموارد المائية والري ، المهندس وجيه نصر الله مدير عام توسع بني سويف ومشروعات ري مصر الوسطى، اللواء طارق إسماعيل- الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وعدد من قيادات ومسئولى الري والصرف والوحدة المحلية.