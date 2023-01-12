محافظ الجيزة يراجع وزن الرغيف فى مخابز البوهى وإمبابة.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من المخابز البلدية بنطاق حي شمال الجيزة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التموينية بالتعامل الحازم حيال التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز المخالف لعدم تكرار المخالفة.

شملت جوله محافظ الجيزة، مخابز (القومية والبوهي وإمبابة) بأحياء شمال الجيزة والوراق والتى راجع خلالها أوزان أرغفة الخبز للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير المقررة .

كما اطلع المحافظ على الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى ، مشدداً على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.

كما أجرى محافظ الجيزة حوار مع المواطنين للتعرف منهم عن مدى رضائهم عن الخبز المقدم لهم وجودته، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز، مؤكداً على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس حى شمال الجيزة، ومديرى مديريات الإسكان والطرق والتموين ورئيس جهاز السرفيس ومديرى الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئول الإدارة العامة لمرور الجيزة ومسئول الهيئة القومية لمترو الأنفاق.



محافظ الجيزة يتفقد المخابز البلدى في امبابة



محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز البوهى وإمبابه



محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز إمبابة