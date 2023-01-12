اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يراجع وزن الرغيف فى مخابز البوهى وإمبابة.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 12:48 م
محافظ الجيزة يراجع وزن الرغيف فى مخابز البوهى وإمبابة.. صور محافظ الجيزة يتفقد المخابز البلدي في إمبابة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من المخابز البلدية بنطاق حي شمال الجيزة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التموينية بالتعامل الحازم حيال التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز المخالف لعدم تكرار المخالفة.

شملت جوله محافظ الجيزة، مخابز (القومية والبوهي وإمبابة) بأحياء شمال الجيزة والوراق والتى راجع خلالها أوزان أرغفة الخبز للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير المقررة .

 كما اطلع المحافظ على الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى ، مشدداً على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.

كما أجرى محافظ الجيزة حوار مع المواطنين للتعرف منهم عن مدى رضائهم عن الخبز المقدم لهم وجودته، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز، مؤكداً على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس حى شمال الجيزة، ومديرى مديريات الإسكان والطرق والتموين ورئيس جهاز السرفيس ومديرى الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئول الإدارة العامة لمرور الجيزة ومسئول الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

محافظ الجيزة يتفقد المخابز البلدى في امبابة
محافظ الجيزة يتفقد المخابز البلدى في امبابة

 

محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز البوهى وإمبابه
محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز البوهى وإمبابه

 

محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز إمبابة
محافظ الجيزة يراجع أوزان أرغفة الخبز في مخابز إمبابة

 

محافظ الجيزة يراجع وزن رغيف العيش
محافظ الجيزة يراجع وزن رغيف العيش

 

 


محافظ الجيزة

التموين

المخابز البلدي

وزن الرغيف

سعر رغيف العيش

حملة تموينية

الرقابة على الأسواق

مخالفات

مخالفات تموينية



الموضوعات المتعلقة

شاهد.. محافظ الجيزة يراجع وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:51 ص

نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

السبت، 07 يناير 2023 03:43 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه بالطالبية.. صور

السبت، 07 يناير 2023 03:09 م

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بتطوير ترعة المريوطية من شارع الهرم حتى الدائرى

الجمعة، 06 يناير 2023 03:36 م

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 05 يناير 2023 09:51 م

محافظ الجيزة يهنئ محافظ أسوان لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربى لعام 2021_2022

الخميس، 05 يناير 2023 06:37 م

محافظ الجيزة: تحرير أكثر من 4500 محضرا تموينيا لمخالفات تجارية خلال شهرين

الخميس، 05 يناير 2023 12:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة